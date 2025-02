Fünfte Jahreszeit startet so richtig

Auch hier in Hessen geht es heute so richtig los mit der fünften Jahreszeit. Es ist Weiberfastnacht! Also: raus mit den besten Kostümen, ihr Narren! Sie wissen dabei noch nicht, wie und wohin es gehen soll? Dann gibt's hier ein paar Tipps für das Rhein-Main-Gebiet: Die Bernemer Käwwern laden in Frankfurt-Bornheim ein, in Rödelheim steigt die Damensitzung und die Kameruner ziehen ins Gallus. In Wiesbaden feiern die Weiber den Hexenball in Nordenstadt. In Flörsheim heißt's Hall die Gail für die Kleinsten schon ab halb zehn bei der Spatzensitzung in der Stadthalle. In Kiedrich (Rheingau-Taunus) haben es die Schnorrer mit einem Strohhalm bewaffnet beim Schnorrerball auf die Getränke anderer abgesehen. Und in Mühlheim wird symbolisch für alle Gemeinden in Hessen die Zentrale des hessischen Städte und Gemeindebundes erstürmt. In diesem Sinne: helau!