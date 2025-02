Beleuchtung zum Beginn des Ramadan in Frankfurt

In der Nacht von Freitag auf Samstag beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Bereits am Mittwochabend hat die Stadt Frankfurt die Beleuchtung zum Start des Ramadan in der Innenstadt eingeschaltet - als Symbol für ein friedliches Miteinander. Auf der als "Freßgass" bekannten großen Bockenheimer Straße sind der Schriftzug "Happy Ramadan" sowie Halbmonde, Sterne und Laternen zu sehen.

Nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung war die Beleuchtung im letzten Jahr erstmals eingeschaltet worden. Kritik gab es unter anderem an den Kosten in Höhe von rund 75.000 Euro.