Exhibitionist im ICE in Frankfurt festgenommen

Die Bundespolizei hat gestern einen 21 Jahre alten Exhibitionisten am Frankfurter Flughafen festgenommen, der vor einer Passagierin in einem ICE masturbiert haben soll. Wie die Polizei mitteilte, setzte er sich in einem ICE am Frankfurter Hauptbahnhof in ein gemeinsames Abteil mit einer Frau, entblößte sich und fasste sich an. Die Frau alarmierte das Zugpersonal und versuchte, ihn in dem Abteil einzuschließen. Der Mann entkam und stieg am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens aus dem Zug. Die Bundespolizei konnte den 21-Jährigen allerdings dort festnehmen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Wegen eines anderen Vergehens erwartet ihn nun eine Haftstrafe von 20 Tagen.