Handfester Streit in Wohnung in Hanau

In Hanau hat es in einer Wohnung einen handfesten Streit gegeben. Nach Polizeiangaben waren eine 19-Jährige und ein 21 Jahre alter Mann in Streit geraten, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie rannte daraufhin auf die Straße und suchte Schutz bei einer Gruppe Jugendlicher, die sich an einer Bushaltestelle aufhielt.

Einige Zeit später traf die Gruppe in der Hanauer Vorstadt auf den 21-Jährigen, der nun mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll. Die Jugendlichen ergriffen die Flucht und hörten hinter sich Schussgeräusche. Die alarmierte Polizei fand am Tatort auch eine Patrone einer Schreckschusswaffe. Der 21-Jährige, der zunächst geflüchtet war, stellte sich noch am Abend bei der Polizei. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weder das Messer noch eine Waffe. Die Ermittlungen dauern an.