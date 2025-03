Die Partydroge Lachgas darf in Hanau nicht mehr an Minderjährige verkauft werden. Die Stadtverordneten waren sich in dieser Frage einig. Auch die Orte, an denen Lachgas konsumiert werden darf, schränkte die Stadt ein.

Die Hanauer Stadtverordneten beschlossen am Montagabend einstimmig, dass die Partydroge Lachgas im Stadtgebiet nicht mehr an Minderjährige verkauft werden darf, wie ein Sprecher der Stadt dem hr mitteilte. Für die Umsetzung änderte die Stadt ihre Gefahrenabwehrverordnung.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Neben dem Verkauf von Lachgas ist laut der geänderten Verordnung auch der Konsum auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Schulhöfen und auf Friedhöfen verboten. Die neuen Regeln der Stadt für Lachgas gelten ab Dienstag.

"Damit lösen wir das Problem nicht in Gänze"

Ordnungsdezernentin Isabelle Hemsley (CDU) sagte, da der Gesetzgeber Lachgas leider noch nicht ins Betäubungsmittelgesesetz aufgenommen habe, habe Hanau das Konsumieren nun geregelt. "Damit lösen wir das Problem nicht in Gänze", sagte sie dem hr.

Voting Lachgas-Verbot für Minderjährige: sinnvoll oder nicht sinnvoll? Bis zu 2 Antworten möglich (0/2) Ein Verbot ist sinnvoll, weil es für Jugendliche schwieriger wird, die Partydroge zu erwerben. Ein Verbot bringt nichts, weil die Jugendlichen dennoch an die Partydroge rankommen werden. Man sollte die Jugendlichen besser über die Gefahren aufklären. Ein Verbot macht den Konsum der Partydroge möglicherweise noch reizvoller. Noch unsicher: mal sehen, was es bringt. Ich habe dazu keine Meinung. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found Bitte mindestens eine Option auswählen. Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um bei einem Voting abstimmen zu können.

Denn Kinder und Jugendliche könnten natürlich außerhalb des Stadtgebietes auch weiterhin Lachgas erwerben, konsumieren als auch im Internet kaufen. "Aber wir wollen hier ins Handeln kommen, zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen", betonte die Dezernentin.

Mit der Entscheidung der Stadtverordneten haben laut Hemsley Stadtpolizisten nun eine Kontrollbefugnis "sowohl das Konsumieren mit einem Bußgeld zu bewehren als auch die Weitergabe an Kiosken und sonstigen Einrichtungen".

"In Hanau regelrechte Konsum-Hotspots"

Im November hatte die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag von SPD, CDU und FDP das Lachgas-Verbot auf den Weg gebracht. Die drei Fraktionen hatten ihren Antrag damit begründet, dass auch in Hanau besonders unter Jugendlichen Lachgas zunehmend als Partydroge verbreitet sei. Entsprechend seien in der Stadt immer wieder leere Lachgasbehälter zu finden.

"Wir mussten leider feststellen, dass es in Hanau regelrechte Hotspots für den Konsum der Partydroge gibt", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Henrik Statz. Lachgas werde in der Stadt unter anderem über Automaten und an Kiosken verkauft.

Diskussion über bundesweites Verkaufsverbot

Im Bund wird schon länger über ein Verbot des Verkaufs von Lachgas an Minderjährige gesprochen. Das seit der Bundestagswahl geschäftsführende Bundeskabinett hatte sich im November auf einen Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geeinigt , der unter anderem ein Abgabeverbot über Automaten und Spätkaufläden vorsieht. Beschlossen wurde solch ein Verbot im Bundestag bislang nicht.

Lachgas wird häufig über Luftballons konsumiert. Bild © picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Laut dem Entwurf soll Lachgas in Bezug auf bestimmte Mengen unter ein gesetzliches "Umgangsverbot" für neue psychoaktive Stoffe fallen. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen würde zusätzlich ein Abgabe-, Erwerbs- und Besitzverbot für Minderjährige eingeführt werden. Generell verboten werden soll zudem die Abgabe über Automaten und den Versandhandel an Endverbraucher.

Der Kauf von Lachgas ist entsprechend bisher nicht reguliert: Man kann es online bestellen oder in einer Kartusche am Kiosk kaufen. Es gibt die Kartuschen in unterschiedlichen Größen und Geschmacksrichtungen. Als Rauschmittel konsumiert wird es meist über Luftballons.

Frankfurt mit Präventionskonzept

Die Stadt Frankfurt hatte im Sommer vergangenen Jahres ein Präventionskonzept gegen den gestiegenen Konsum von Lachgas durch Jugendliche vorgestellt. Eine Regulierung mit Verkaufsverbot an Minderjährige hält man auch hier für sinnvoll.

Das Beispiel Alkohol zeige aber, dass Verbote allein nicht ausreichten, hieß es damals aus dem Frankfurter Drogenreferat. Offensive Prävention und Aufklärung seien für alle Beteiligten wichtig: junge Menschen, Eltern, pädagogische Fachkräfte sowie den Handel.

In Nachbarländern bereits illegal

Andere Staaten haben bereits gesetzliche Regelungen gegen den Missbrauch des Gases getroffen:

In Großbritannien etwa ist der Besitz von Lachgas seit Ende 2023 illegal. In Frankreich und Belgien ist seit einigen Jahren die Abgabe an Jugendliche verboten. In den Niederlanden sind sowohl der Besitz als auch der Verkauf seit Anfang 2024 verboten.

Lähmung und Hirnschäden möglich

Lachgas oder Distickstoffmonoxid (N2O) wird in der Lebensmittelindustrie hauptsächlich als Treibgas bei Sprühsahne verwendet. Wegen seiner industriellen Nutzung fällt Lachgas bislang weder unter das Betäubungs- noch unter das Arzneimittelgesetz.

In der Medizin kommt es als Narkosemittel zum Einsatz, beispielsweise beim Zahnarzt. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie warnt vor Gefahren durch Lachgas, die bis hin zu Bewusstlosigkeit, Lähmungserscheinungen und Hirnschäden führen können.