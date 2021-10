Guten Morgen!

Mein Weg in den Sender war ungemütlich nass und so bleibt das Wetter heute leider wohl auch. Aber machen wir das Beste draus und starten gemeinsam in diesen Dienstag. Mein Name ist Sophia Averesch, Nachrichtenredakteurin, und heute schaue ich mit Ihnen, was in der Nacht alles passiert ist und, was heute in Hessen noch wichtig wird. Bei Fragen oder Anregungen können Sie mir auch gerne eine Mail schreiben. Ihre Nachrichten sollten - anders als ein Brief an ein Ehepaar aus Groß-Gerau (mehr dazu später) - direkt in meinem Postfach landen. Ohne jahrelange Verspätung. Auf geht’s!