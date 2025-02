Mehrfamilienhaus nach Brand in Hofheim evakuiert

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hofheim-Marxheim (Main-Taunus) hat am Montag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Laut einer Mitteilung war eine Wohnung im Souterrain aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, der Rauch breitete sich schnell in weitere Stockwerke aus. Verletzte gab es nicht, die insgesamt 43 Anwohner und Anwohnerinnen der 30 Wohnungen mussten das Haus aber vorübergehend verlassen. Sie wurden in einem Bus untergebracht. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 150.000 Euro.