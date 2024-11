Boulder Church in Bad Orb So wird eine Kirche in eine Kletterhalle verwandelt

So wird eine Kirche in eine Kletterhalle verwandelt

Vor einem Jahr wurde eine stillgelegte Kirche in Bad Orb umgewidmet. Dort entsteht jetzt ein Kletterzentrum. Die Bauarbeiten laufen, mit Motorsägen werden die Kirchenbänke zerteilt. Mittlerweile steht auch der Eröffnungstermin.

So soll es aussehen: Die stillgelegte Kirche St. Michael in Bad Orb wird zu Boulder Church für Sportkletterer verwandelt. Bild © Isabelle Ihl Architektur

Das große Kreuz wurde von der Wand genommen, der Altar zur Seite gerückt, die Orgel abgebaut: In Bad Orb (Main-Kinzig) verwandeln Handwerker eine ehemalige Kirche in eine Kletterhalle. Vor rund einem Jahr wurde das katholische Gotteshaus St. Michael umgewidmet. Mittlerweile hat der Umbau der leerstehenden Kirche begonnen.

Die beiden Projekt-Planer und Bauherren Marc Ihl und Marco Köhler haben nun auch eine klare Vorstellung davon, wie das neue Kletterparadies aussehen soll. Sie werden Wände einziehen und darauf Kletter-Routen auf verschiedenen Ebenen anlegen.

Das Geschäftsführer-Duo gibt jetzt auch bekannt, wann die sogenannte Boulder Church zum Leben erweckt wird. Die Eröffnungsfeier steigt eine Woche vor Ostern: Am 12. April geht es los.

Gründer sind begeisterte Sportkletterer

Marco Köhler und Marc Ihl (v.l.) machen aus einer ehemaligen Kirche in Bad Orb (Main-Kinzig) ein Boulder-Zentrum für Sportkletterer. Bild © Boulder-Church

Ihl und Köhler sind selbst begeisterte Hobby-Sportkletterer. Die beiden Unternehmer lieben Bouldern. Boulder bedeutet Felsblock - wörtlich aus dem Englischen übersetzt.

Beim Bouldern wird zum Beispiel an künstlichen Kletterwänden gekraxelt, ohne Seile und Gurte, dafür nur bis zu einer Höhe von drei bis vier Metern. Beim Bouldern kommt es auf Technik, Kraft und auch Kreativität beim Klettern an. Wer abspringt oder herunterfällt, landet auf dämpfenden Matten.

Erste Kirche in Hessen wird zum Kletterzentrum

Viele solcher spezialisierten Boulder-Hallen gibt es in Hessen allerdings nicht. Von Bad Orb aus gesehen liegen die nächsten Möglichkeiten in Frankfurt, Fulda oder Aschaffenburg (Bayern). In Hessen sei es die erste Kirche, die in ein Kletterparadies verwandelt wird, erklärt Ihl.

Im benachbarten Nordrhein-Westfalen gibt es in Mönchengladbach eine Kletterkirche. Wo sonst noch in Hessen Kletter- und Boulderhallen existieren, ist zum Beispiel hier aufgelistet.

Eine Sportklettererin beim Bouldern in Aktion. Bild © Imago Images

Bundesweit gibt es immer mehr Menschen, die sich fürs Klettern oder Bouldern als Spezialdisziplin begeistern. Nach Angaben des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist die Zahl der Kletter-Fans von 70.000 im Jahr 1990 auf mehr als eine Million Menschen im Jahr 2023 gestiegen, davon gehe rund die Hälfte Bouldern. Dieses Potenzial haben auch die Macher der Boulder Church in Bad Orb erkannt.

Kirchenbänke wurden zersägt

Weil die Kirchen auch in Hessen immer mehr Gläubige als Mitglieder verlieren, werden zunehmend Gotteshäuser und Gebäude aufgeben. Die Kirchen stehen unter wachsendem Spardruck. Denn die Instandhaltung der historischen Bauten geht ins Geld.

Auch die Kirche in Bad Orb war mangels Gottesdienst-Besuchern nicht mehr gebraucht und schon seit Jahren nicht mehr genutzt worden. Ihl und Köhler kam dann die Idee, das Gotteshaus umzubauen. Die Pfarrgemeinde gab ihren Segen - und schloss mit ihnen einen Mietvertrag ab.

Marco Köhler zerlegte die Kirchenbänke mit einer Säge. Aus dem Holz will er Möbel für das Inventar bauen. Bild © Jörn Perske (hr)

Seit September wird in der Kirche gewerkelt. Die Kirche St. Michael hatte einen maroden Kirchturm, der abgetragen werden musste. Ansonsten sei die Bausubstanz aber noch sehr ordentlich, erklärte Ihl.

Sakrale Gegenstände wie das große Kreuz an der Wand und der schwere Altar aus Sandstein wurden demontiert. Die Kirche ist nun weitgehend leergeräumt. Die Kirchenbänke wurden zersägt und zerlegt. Daraus werden Möbel fürs Inventar gebaut. Geschäftsführer Marco Köhler ist Schreiner und legt selbst Hand an: "Wir wollen die Bänke zu hundert Prozent wiederverwerten. Es ist gutes Holz, massive Eiche aus dem Spessart."

Beichtstuhl wird zur Express-Umkleide

Übrig blieb aus dem Inventar ein ehemaliger Beichtstuhl. Er soll zu einer Express-Umkleide umfunktioniert werden, wie Ihl sagte.

Marc Ihl öffnet eine Tür eines ehemaligen Beichtstuhls, der zur Express-Umkleide umfunktioniert wird. Bild © Jörn Perske (hr)

Wenn die tragenden Wandkonstruktionen errichtet worden sind, soll im Januar eine Fachfirma in die Kirche kommen. Sie bringt die Kletter-Elemente zum Greifen und Abstützen an. So werden dann die Kletterrouten installiert.

"Klettern gegen Depressionen und Burnout"

Einen Fokus wollen die Macher der Boulder Church im Kur-Ort Bad Orb aufs Therapieklettern legen. Denn Klettern helfe bei psychosomatischen Krankheiten. Kletter-Therapeuten sollen Kurse geben, sagt Ihl. "Bei Depressionen und Burnout wird Bouldern mittlerweile auch schon erfolgreich angewendet."

Wenn alles fertig ist, soll eine Aktionsfläche von rund 500 Quadratmetern zur Verfügung stehen. "Das ist im Vergleich zu anderen Anbietern eine mittelgroße Anlage", erklärt Ihl. In Frankfurt gebe es eine Boulder-Halle mit 800 bis 900 Quadratmetern - allerdings nicht mit solch einer Vorgeschichte, Architektur und Raumhöhe von mehr als zwölf Metern wie in Bad Orb.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die Anlage in der Boulder Church soll für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet sei. "Für Leute, die sich auskennen: Schwierigkeitsgrad eins bis sechs", erklärt Ihl.

Es soll auch einen Familien-Bereich geben, in dem sich schon Kindergarten-Kinder herantasten können. Zudem wird ein Trainingsbereich für Kraft und Geschicklichkeit eingerichtet, mit Klimmzug-Stangen, Tauen und Slacklines.

Der Umbau kostet rund 400.000 Euro, wie die Geschäftsführer sagten. Sie bekamen 100.000 Euro Zuschuss aus einem EU-Fördertopf für Projekte zur Regionalentwicklung.

Eine Kapelle in einem Seitenflügel wurde für kirchliche Zwecke erhalten. Bild © Jörn Perske (hr)

Ein bisschen Kirche bleibt aber in der Boulder Church erhalten. In einem Seitenflügel befindet sich weiterhin eine Kapelle. Sie kann von der Gemeinde noch genutzt werden. Deswegen wurde die Kirche auch nicht komplett entweiht.