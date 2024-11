Skigebiete sind bereit für die neue Saison

Schon bald könnte es so weit sein, große Freude bei allen Ski- und Rodelfans: In den hessischen Wintersportgebieten laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. In Willingen (Waldeck-Frankenberg) wird derzeit die Seilbahn überprüft, die Schneekanonen aufgebaut und die Pistenbeschilderungen angebracht. Auch die Pistenraupen bekommen gerade ihren letzten Schliff. Die Betreiber hoffen auf einen Saisonstart Mitte Dezember.

Auch am Hoherodskopf im Vogelsberg und an der Wasserkuppe in der Rhön steigt die Vorfreude: Wenn es in der Wintersportarena auf dem höchsten Berg Hessens (950 Meter) drei bis vier Frostnächte mit Temperaturen unter minus drei Grad gebe, könnten die Liftbetreiber die Schneekanonen einsetzen. Wie geht es Ihnen? Freuen Sie sich auf Rodeln und Co.?