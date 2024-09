Oktoberfest in Fulda startet

Wir kommen zu einem bundes- und landesweiten Party-Trend, der komplett an mir vorbeigeht: Oktoberfeste außerhalb Münchens. Wieso Menschen Trachten anziehen, abgestandenes Bier trinken und Hulapalu grölen, verstehe ich in Bayern schon nur so halb. Wieso sich seit Jahren nun auch Hessen diese Tradition aneignet? I don’t get it. Falls Sie anderer Meinung sind, schon am frühen Morgen Lust auf Zünftiges haben und zufällig in Osthessen wohnen, folgen nun gute Nachrichten: In Fulda startet heute nämlich das Esperanto-Oktoberfest mit – so heißt es – "Rockkonzertfeeling und Ballermann-Atmosphäre". Ein Traum wird wahr! O’zapft is!