Küchenbrand in Darmstadt

Bei einem Feuer in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt-Kranichstein sind am Dienstagabend vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ersten Erkenntnissen zufolge in einer Wohnung im 6. Stock Fett in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, war das betroffene Stockwerk bereits geräumt, die vier anwesenden Familienmitglieder mussten wegen des Einatmens von Rauchgas ärztlich versorgt werden. Eine Gefahr für die restlichen 180 Bewohner und Bewohnerinnen bestand nicht, die Wohnung ist aktuell nicht betretbar.