Unbekannte sprengen Geldautomat in Borken

Noch mehr zum Thema Weltspartag... Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Europaplatz in Borken (Schwalm-Eder) gesprengt und damit einen hohen Sachschaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Täter am Werk. Als die Einsatzkräfte kamen, flüchteten sie zu Fuß. Also besser nehmen Sie in der Gegend keinen Anhalter mit… Verletzt wurde bei der Aktion übrigens niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt.