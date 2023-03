Schnee in Osthessen

Ja, es ist wahr: Der Winter ist zurück. Wie aus unserem Studio in Fulda zu hören ist, rieseln dort tatsächlich gerade Schneeflocken vom Himmel in Richtung der hessischen Erde. Ein Blick auf die Daten unserer Wetter-Redaktion bestätigt diese Beobachtungen und lässt zudem Schlimmes erahnen. Denn nicht nur für Osthessen sind heute und in den kommenden Tagen Schneeregen und Schneefall angesagt. Auch in Nordhessen, Mittelhessen, dem Rhein-Main-Gebiet und der Bergstraße gibt Frau Holle in dieser Woche noch einmal Gas. Kurzum: In ganz Hessen könnte es schneien. Bleibt zu hoffen, dass das nur ein kurzes Wintermezzo ist.