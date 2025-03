Hessen steht in den Startlöchern für die Spargelsaison

Die Spaltung unserer Gesellschaft steht wieder einmal bevor, denn der nie-enden wollender Kampf zwischen den zwei Lagern beginnt: zwischen denjenigen, die Spargel hassen und denjenigen, die ihn mögen. Fakt ist: Das sonnige und warme Wetter der letzten Wochen hat den Spargel sprießen lassen. Am Wochenende hat in manchen Hofläden in Südhessen bereits der Verkauf begonnen. Die Saison steht also kurz vor der Tür - bald auch wieder in den kleinen Holzverkaufsständen und in den Supermärkten. Die offizielle Eröffnung der Spargelsaison ist dann am 3. April.

"Wir stehen in den Startlöchern für eine Bombensaison", sagt die neue Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Chantal Wendel. Und beruhigt auch gleich die Gemüter, wenn's um den Preis geht: "Wir werden mit 15 Euro plus, minus starten", sagt Wendel über den Kilopreis. Das Gemüse sei nicht in Frische und Qualität unterschiedlich, sondern nur von der Optik. Sogenannten Bruch gebe es beim heimischen Spargel dann auch schon für unter sechs Euro.