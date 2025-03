Brückenabriss in Marburg abgeschlossen - Züge rollen wieder

Eine der wichtigsten Brücken in Marburg ist abgerissen worden. Gute Nachrichten sind das vor allem für Bahnpendler. Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer sind weiterhin von Einschränkungen betroffen.

Die marode Brücke in Marburg ist mittlerweile abgerissen.

Gesperrt ist sie schon seit November, jetzt ist sie abgerissen worden: Die Brücke in der Neuen Kasseler Straße in Marburg. Die darunter verlaufende Bahnstrecke wurde nach dem erfolgreichen Abriss am Montag wieder freigegeben, wie die Landesbehörde Hessen Mobil mitteilte.

Im Beton der Brücke auf der Landesstraße 3089 hatten sich Risse gebildet. Daher durfte die wichtige Verbindung von Marburg Richtung Norden seit November 2024 nicht mehr genutzt werden.

Da unterhalb der Brücke die Bahngleise durch Marburg verliefen, hatten die Bauarbeiten große Auswirkungen für Pendlerinnen und Pendler in Mittelhessen und darüber hinaus.

An dieser Brücke führt kein Gleis vorbei

Zehn Tage galt Ausnahmezustand. Durch Marburg hindurch fuhr kein Zug nach Norden. Aus Richtung Frankfurt konnte der Bahnhof nur zeitweise weiter angefahren werden. Der Fernverkehr fiel einige Tage aus. Der ICE zwischen Karlsruhe und Stralsund wurde auf der Strecke zwischen Frankfurt und Kassel umgeleitet und hielt nicht in Frankfurt-West, Friedberg, Gießen, Marburg, Treysa und Wabern. Auch zahlreiche Regionalverbindungen waren betroffen.

Die Arbeiten wurden, wie geplant, vom 21. bis zum 31. März durchgeführt. "Die Arbeiten fanden im Schichtbetrieb statt, um den vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten", teilte Hessen Mobil mit. Bis zum 11. April sollen noch Restarbeiten erledigt werden - allerdings außerhalb der Bahngleise.

Wichtige Verbindung bleibt über Jahre gesperrt

Für Autofahrer ändert sich durch den Abriss zunächst nichts. Der Verkehr wird bereits seit November über die B3 umgeleitet. Auch für Rad- und Fahrradfahrer gelten Umleitungen. Die kürzeste Alternative sei über die Alte Kasseler Straße, um von dort auf die andere Seite der Bahn zu kommen, so Hessen Mobil.

Die Brücke in der Marburger Neuen Kasseler Straße war infolge einer Sonderprüfung überraschend gesperrt worden. Sie ist eine wichtige Verbindung von Marburg Richtung Norden und Richtung Lahnberge, wo sich das Uni-Klinikum befindet.

Weil sich eine Sanierung laut Hessen Mobil nicht lohnt, soll die Brücke neu gebaut werden. "Nach der reibungslosen Durchführung der Abrissarbeiten schreiten die Planungen für den Neubau der Brücke nun weiter voran", so Hessen Mobil. Ein realistischer Ausblick für den Start der Arbeiten des Neubaus sei das Jahr 2027. Möglichkeiten zur schnelleren Umsetzung werden jedoch weiter geprüft.