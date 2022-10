Mann stirbt nach Frontalcrash an hessisch-bayerischer Grenze

Bei einem Unfall nahe der hessischen Grenze bei Oberweißenbrunn in Bayern ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen, sechs weitere wurden größtenteils schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 28-Jähriger mit seinem Wagen auf der B279 in einer langgezogenen Kurve mehrere Autos und einen Lkw überholt und war frontal mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.

In dem Pkw mit Gießener Kennzeichen saßen fünf Personen, in dem Camper zwei. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt, mindestens sechs von ihnen schwer. Ein 27 Jahre alter Mitfahrer in dem Pkw starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Zur Herkunft der Insassen machte die Polizei zunächst keine Angaben.