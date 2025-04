Hunderte protestieren in Frankfurt gegen İmamoğlu-Festnahme

In Frankfurt haben am Abend rund 500 Menschen ihre Solidarität mit der Demokratiebewegung in der Türkei bekundet. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Demokratie in der Türkei und überall verteidigen!" hatten die Frankfurter Grünen gemeinsam mit einem breiten Bündnis demokratischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen aufgerufen. Die Polizei sprach zunächst von einem ruhigen Verlauf.

Die Initiatoren fordern unter anderem die sofortige Freilassung von Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu und allen anderen frei gewählten Mandatsträgern sowie demokratische und faire Wahlen in der Türkei. "Was in der Türkei passiert, betrifft uns alle – auch hier in Deutschland", hieß es in dem Aufruf zu der Kundgebung auf dem Römerberg. Im Zuge der Proteste gegen die Inhaftierung İmamoğlus wurden in der Türkei laut dem dortigen Innenministerium etwa 2.000 Menschen festgenommen. Nach Angaben der Opposition sitzen mehr als 300 von ihnen derzeit in Untersuchungshaft.