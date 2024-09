SMA will sparen und wohl auch Stellen abbauen

Der schwächelnde Wechselrichterhersteller SMA Solar mit Sitz in Niestetal (Kassel) will wegen der Probleme im Geschäft mit privaten und gewerblichen Solaranlagen kräftig sparen und dazu voraussichtlich auch Jobs streichen. Der Vorstand will ein "Restrukturierungs- und Transformationsprogramm" auflegen, das Kosteneinsparungen von voraussichtlich 150 bis 200 Millionen Euro bringen soll. Das teilte das Unternehmen gestern Abend mit.

"Damit SMA auch künftig ein fester Bestandteil der globalen Energiewende sein kann, müssen wir uns jetzt besser und zukunftsfähig aufstellen", sagte Vorstandschef Jürgen Reinert. Er will das Unternehmen mit dem Sparprogramm kurzfristig finanziell stabilisieren und am Markt neu ausrichten. "Hierfür sind allerdings erhebliche Kosteneinsparungen nötig, die auch einen Abbau von Stellen wahrscheinlich machen", machte er klar. Die nötigen Schritte sollten in den kommenden Wochen mit den Vertretern der betrieblichen Mitbestimmung diskutiert werden.