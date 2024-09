2022 holt die Eintracht den Titel, 2024 spielt sie wieder in der Europa League. Vieles hat sich in diesen zwei Jahren verändert - einzig die Vorfreude auf den Lieblingswettbewerb ist gleichbleibend hoch. Alles Wichtige zum Spiel gegen Viktoria Pilsen.

Für die Frankfurter Eintracht ist der Auftritt am heutigen Donnerstag (21 Uhr/live im hr-iNFO-Audiostream) gegen Viktoria Pilsen das erste Europa-League-Spiel seit dem größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, seit dem Triumph von Sevilla 2022. Das Ziel für die aktuelle Runde ist vorerst klar: ohne Umweg in die K.o.-Phase einziehen. Das Finale übrigens findet erneut in Spanien statt, diesmal in Bilbao. Ein langer Weg.

So richtig weiß noch niemand, was mit der modifizierten Europa League (Ligasystem statt Gruppenphase, mehr Mannschaften, mehr Spiele) auf die Teams zukommt. "Wir können noch nicht abschätzen, wie viele Punkte und Siege wir brauchen", sagte auch Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Ein erster Erfolg gegen Pilsen jedenfalls wäre hilfreich fürs Weiterkommen.

Der Eintracht droht ein kompletter Achsenverlust, also die Ausfälle der Führungsspieler. Denn wie beim Bundesliga-Sieg gegen Gladbach werden die Frankfurter auch in der Europa League auf ihren Kapitän verzichten müssen: Torwart Kevin Trapp joggt zwar wieder, einen Einsatz lässt die Oberschenkelblessur aber nicht zu. An Trapps Stelle wird Kaua Santos sein Europacup-Debüt feiern.

Zudem ist Ersatz-Spielführer Robin Koch angeschlagen an der Hüfte. Er fehlte beim Abschlusstraining, ein Einsatz klärt sich erst kurzfristig. Für Mario Götze, zuletzt krank, kommt ein Kaderplatz zu früh. Oscar Höjlund, ohnehin verletzt, und Nathaniel Brown sind für die Europa League nicht nominiert.

So könnte die Eintracht spielen:

Bei den Gästen fallen Jan Sykora, Christophe Kabongo und der einstige Eintracht-Flirt Rafiu Durosinmi verletzt aus.

Weitere Informationen So könnte Pilsen spielen Tvrdon - Dweh, Markovic, Jemelka - Kopic, Kalvach, Cerv, Havel - Jirka, Adu - Sulc Ende der weiteren Informationen

Dino Toppmöller: "Dass die Europa League ein besonderer Wettbewerb für Eintracht Frankfurt ist, das merkt man überall. Wir sind gegen Pilsen der Favorit und wollen mit drei Punkten starten. Trotzdem sollten wir dem Gegner mit Respekt gegenübertreten."

Miroslav Koubek: "Die Eintracht ist eine Spitzenmannschaft der Bundesliga. Vor allem im Angriff haben sie schnelle und technisch sehr gute Spieler. Aber wir sind ein Team, das letztes Jahr das Viertelfinale der Conference League erreicht hat, wir haben Erfahrung. Wir müssen kompakt stehen und unser Bestes geben."

Tja, wie wär's mit den Stürmern, mit Hugo Ekitiké und Omar Marmoush? Oder mit dem Mittelfeldknipser Hugo Larsson? Oder mit den abwehrenden Mentalitätsmonstern Arthur Theate und Rasmus Kristensen? Oder mit dem jungen Selbstbewussten unter der Latte, Kaua Santos? Oder mit den erfrischenden Einwechslern? Man ahnt es: Bei der Eintracht sind gerade recht viele Spieler ganz gut in Form.

Bei den Gästen steht dagegen vor allem ein Mann im Mittelpunkt: Pavel Sulc. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch im Sturm einsetzbar ist und durch gute Leistungen seinen Marktwert auf sechs Millionen Euro geschraubt hat, ist der wohl gefährlichste Pilsen-Profi. Verteidiger Svetozar Markovic gilt zudem als resoluter Bursche. Kapitän Lukas Kalvach gestaltet im Mittelfeld das Spiel.

Da die beiden Mannschaften das erste Mal in ihrer jeweils langen Geschichte aufeinandertreffen, müssen andere Zahlenspiele herhalten. Mut dürfte den Hessen dabei die Deutschland-Bilanz der Gäste machen. Die nämlich haben aus acht Spielen gegen Bundesligisten - darunter allerdings sechs Partien gegen den FC Bayern - nur einen Punkt geholt. Vor zwölf Jahren reichte es gegen Schalke 04 mal zu einem 1:1.

Wie sich die Eintracht gegen Gladbach schlägt, können Sie live im hr-iNFO-Audiostream verfolgen, bei sportschau.de gibt es zudem einen Liveticker.