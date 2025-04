Wem gehören 15,3 Millionen Euro? Lottogewinn noch nicht abgeholt

Der Gewinner oder die Gewinnerin von 15,3 Millionen Euro im Lotto steht nach knapp einer Woche noch nicht fest – der Gewinn wurde bisher nicht eingefordert, wie Lotto Hessen eben mitgeteilt hat. Was bisher bekannt ist: Der Tippschein wurde am 29. März in einer Verkaufsstelle im Hochtaunuskreis anonym gespielt – also ohne Kundenkarte, was die Suche erschwert.

Der Einsatz betrug 8,80 Euro und es wurden vier Felder getippt. Im zweiten Feld lag er oder sie mit den Gewinnzahlen 18, 25, 31, 39, 46, 47 und der Superzahl 6 richtig.

Der Gewinn von exakt 15.336.286,40 Euro ist der bisher zweite Millionengewinn in Hessen in diesem Jahr. Zuvor hatte am 11. Februar eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen bei der europäischen Lotterie Eurojackpot sage und schreibe 87,9 Millionen Euro gewonnen.