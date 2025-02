Die Quittung für den zweithöchsten Lottogewinn in Hessen liegt nach einigem Zittern vor. Damit steht auch fest, dass eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen knapp 88 Millionen Euro bei der Eurojackpot-Ziehung am 11. Februar gewann. Um ein Haar wäre es dazu nicht gekommen.

Veröffentlicht am 28.02.25 um 09:17 Uhr

Exakt 87.949.627,70 Euro können die Mitglieder einer Lotto-Tippgemeinschaft aus Nordhessen nun unter sich aufteilen. Diese gewaltige Summe streichen sie ein, weil im vierten von 14 ausgefüllten Feldern ihres Tippscheins für die Eurojackpot-Ziehung am 11. Februar die sieben Gewinnzahlen 3, 12, 22, 28, 47 sowie 1 und 12 als Zusatzzahlen angekreuzt waren. Es ist der zweithöchste Lottogewinn jemals, der nach Hessen geht. Eingesetzt hatten die Tipper 28 Euro.

So viel zu den Zahlen; jetzt zu den Gefühlen, die ihre glückliche Konstellation hervorruft. "Wir können es alle immer noch nicht fassen, das ist so viel Geld. Wenn ich nur daran denke, dass wir nun alle finanziellen Sorgen endlich los sind", sagte eine Frau aus der Tippgemeinschaft laut Mitteilung, die Lotto Hessen am Freitag verschickte. Zuvor hatte noch die Spielquittung für den Riesengewinn gefehlt.

"Wir wussten, irgendwann gewinnen wir"

Nach Aussage der Frau habe sich "keiner von uns bislang große Sprünge erlauben" können: "Jetzt freuen wir uns erst mal mit unseren Familien und dann schauen wir weiter. Menschlich wird uns der Gewinn nicht verändern, ganz sicher aber unser aller Leben."

Der Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, Martin Blach, hielt fest: "Wenn aus 28 Euro Einsatz rund 88 Millionen Euro werden, dann kann man von einer gelungenen Investition sprechen." Wobei die Tippgemeinschaft insgesamt natürlich deutlich mehr einsetzte. Sie versucht seit Jahren ihr Glück mit den Zahlen, wie ein Mitspieler berichtete: "Wir sind ganz treue Tipper, verpassen keine Eurojackpot-Ziehung und wussten, irgendwann gewinnen wir."

Kurz vor Annahmeschluss abgegeben

Diese Überzeugung hält vermutlich Millionen von Lotto-Spielern am Ball oder, besser gesagt, an den Kugeln. Dass diese am 11. Februar ganz im Sinne der nordhessischen Tippgemeinschaft rollten, war sowieso zufällig, aber in diesem Fall besonders.

"An jenem Dienstagabend musste es schnell gehen, wir hatten viel um die Ohren, der Jackpot war so hoch, und wir hatten den Freitag vorher nicht gewonnen. Auch die Zahlen waren zufällig zusammengewürfelt, es war ja kurz vor Annahmeschluss", erzählte der Mitspieler. Hätten sie diese Ziehung verpasst, und hätte der Zufallsgenerator am Verkaufsschalter ("Quick-Tipp") ihnen nicht ausgerechnet diese Zahlen auf dem Schein angekreuzt...

So aber gibt es plötzlich ein paar neue Millionärinnen und Millionäre in Hessen. Wie viele Spieler zu der siegreichen Tippgemeinschaft gehören, teilte Lotto Hessen nicht mit.

Mit ihren gewonnenen knapp 88 Millionen Euro nehmen die Nordhessen den zweiten Platz in der Rangliste der höchsten Lotto-Gewinne im Land ein. Den Rekord hält ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet, der im Mai 2021 den Eurojackpot mit rund 90 Millionen Euro leerte. Der dritthöchste Gewinn ging im Juli 2016 abermals nach Nordhessen. Ein Mann konnte sich damals über 84,8 Millionen Euro freuen.