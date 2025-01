Vollsperrung der A67 wegen Bauarbeiten bei Pfungstadt

Zwischen den Umspannanlagen in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) und Biebesheim (Groß-Gerau) wird derzeit das Stromleitungsnetz aufgerüstet. Dafür sind Arbeiten an den Strommasten direkt an der A67 notwendig - und dafür wiederum muss die Autobahn in der kommenden Nacht in beiden Richtungen mehrfach jeweils für etwa eine Viertelstunde gesperrt werden. Geplant sind laut Autobahn GmbH drei Sperrungen im Zeitfenster zwischen 22 Uhr heute Abend und 5 Uhr Freitagfrüh. Umleitungen sind keine ausgeschildert. Als Ausweichstrecke bietet sich aber die parallel verlaufende A5 an.