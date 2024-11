10. Jahrestag des tödlichen Angriffs auf Tuğçe Albayrak

Heute vor zehn Jahren hat es in Offenbach eine tödliche Auseinandersetzung unter jungen Menschen gegeben, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Ein 18-Jähriger schlug hinter einem Schnellrestaurant am Kaiserlei die 22 Jahre alte Tuğçe Albayrak nieder. Sie stürzte, erlitt schwerste Hirnverletzungen und starb bald darauf - an ihrem 23. Geburtstag. In Hessen wird heute an den gewaltsamen Tod der Lehramtsstudentin aus dem Kinzigtal erinnert. Tuğçes Bruder hat im Andenken an seine Schwester einen Verein gegründet, der sich in der Gewaltprävention engagiert.