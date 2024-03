Was macht eigentlich... unser "Protzbischof"?

Diese Meldung erfüllt meine müden Augen zum Ende des Tickers noch einmal mit Freude: Meine Kollegin Sonja "Dr." Fouraté hat sich die Personalie Franz-Peter Tebartz-van Elst angeschaut - vor einigen Jahren bundesweit bekannt als "Protzbischof" von Limburg. Diesen Beinamen hatte er sich wegen des von ihm in Auftrag gegebenen, 2011 gestarteten Neubaus des Bischoffsitzes am Limburger Domberg eingehandelt. Der hatte am Ende 31 Millionen Euro gekostet, fünf Millionen waren veranschlagt gewesen.

Vor zehn Jahren, 2014, war dann Schluss für ihn in Limburg. Seit 2015 arbeitet Tebartz-van Elst im Vatikan. Nicht nur ist es ruhig um ihn geworden, der ehemalige Bischof hat sich auch einen neuen Look verpasst. Diesen - und Bilder aus der damaligen Residenz in Limburg, die heute teilweise ein Museum darstellt, gibt es in unserem Beitrag zu sehen.