Kraniche schon wieder auf dem Rückflug

Erst im Herbst sind die Kraniche in ihre Winterquartiere aufgebrochen, jetzt kehren sie offenbar schon wieder zurück. Am vergangenen Wochenende wurden über Hessen zahlreiche Keilformationen am Himmel gesichtet.

Anders als Anfang des Monats, als noch einzelne Kraniche "auf Probe" zurückflogen, wie der Naturschutzbund Nabu es formuliert, hat jetzt tatsächlich der "reguläre Zug" in die Brutgebiete begonnen. Beflogen wurden laut Nabu vor allem die Routen über das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen, eine entlang von Mosel und Lahn, eine via Saar-Pfalz-Rhein-Main. Mein Kollege hat die eleganten Tiere am Wochenende zwar auch schon gesehen, aber schärfer ist dennoch ein Foto aus dem Archiv: