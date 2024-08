Umfrage: Wie war der Sommer?

Am Sonntag ist der meteorologische Herbstanfang. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zieht heute eine Sommer-Bilanz. Eine erste Einschätzung, wie die Bilanz ausfallen wird, liegt bereits vor: "Trotz des abwechslungsreichen Wetters wird er am Ende wohl in den Top 10 der wärmsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn landen", sagte ein DWD-Meteorologe in der vergangenen Woche. Das könnte viele Menschen überraschen, nehme ich an. Für mich war der Sommer ein wechselhafter Frühling, auch wenn es in den vergangenen Wochen auch mal heiß war. Wie seht ihr das? Wie fandet ihr den Sommer?