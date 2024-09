Ältestes Amazon-Lager Deutschlands feiert Jubiläum

In Bad Hersfeld knallen heute die Sektkorken: Das älteste Waren- und Logistiklager von Amazon in Deutschland feiert seinen 25. Geburtstag. Am 6. September 1999 ging es in Betrieb, wie der Versandriese mitteilte. "Einige Kollegen der ersten Stunde erinnern sich noch daran: An die Zeit, als sie mit Zettel und Stift ausgestattet Kundenbestellungen kommissioniert haben. Heute dient und hilft uns moderne Technologie", erklärte ein Sprecher.

Vom ersten Amazon-Standort werden heute vor allem Bier, Wein und Spirituosen versandt. Vom zweiten Standort in Bad Hersfeld, der am 5. August 2009 in Betrieb ging, gehen Artikel von kleiner und mittlerer Größe raus. An beiden Standorten sind aktuell rund 2.500 Mitarbeitende beschäftigt.