Großer Stolperstein wird in Kassel verlegt

Genau jetzt gegen 9 Uhr soll in Kassel an der Kreuzung Schillerstraße/Erzberger Straße ein großer Stolperstein - eine sogenannte Stolperschwelle - verlegt werden. Sie soll an die letzte große Deportation aus Kassel in die Vernichtungslager Sobibor und Majdanek erinnern. Der Verein "Stolpersteine in Kassel" hatte die Aktion initiiert; Stolperstein-Künstler Gunter Demnig ist vor Ort und verlegt die Welle - optisch kann man sie sich etwa wie einen langgezogenen Stolperstein vorstellen.

Das Datum, heute, ist nicht zufällig gewählt. Heute im Jahr 1942 wurden über 500 Jüdinnen und Juden aus dem Kasseler Regierungsbezirk auf dem Gelände der heutigen Arnold-Bode-Schule in einer Turnhalle eingepfercht. Am Tag drauf fuhren die Züge am heutigen Kulturbahnhof auf Gleis 13 in die Tötungsanstalten ab.