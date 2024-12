Tödlicher Unfall mit E-Roller auf dem Gelände der Uni Kassel

Schlitzer Weihnachtskerze noch ohne rotes Gewand

Wenn Weihnachten naht, dann lesen Sie bei uns alle Jahre wieder diese Meldung: In Schlitz (Vogelsbergkreis) leuchtet wieder die "größte Kerze der Welt". Aber was ist in diesem Jahr los?

Die genau 42 Meter hohe Kerze ist ja nicht aus Wachs, sondern nur der mit Stoff ummantelte alte Wehrturm des Ortes. Seit 1991 wird der Turm mit rotem Stoff verhüllt. In diesem Jahr sollte die Kerze ein neues Gewand bekommen. Aber bei der Produktion hat sich wohl irgendjemand vermessen: Der Stoff passte nicht über den Turm. Am ersten Adventswochenende half nur eine Notlösung: Der Turm wurde einfach rot angestrahlt. Am kommenden Wochenende soll nun alles sitzen. Dann sollen die Schlitzer wieder sagen können: "Wir haben die größte Weihnachtskerze der Welt."