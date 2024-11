Riesiger Erfolg für den Tennis-Doppel-Spezialisten Tim Pütz: Der Frankfurter gewann mit seinem Partner Kevin Krawietz den Titel im Doppel-Wettbewerb bei den ATP Finals nach einem dramatischen Endspiel.

Veröffentlicht am 17.11.24 um 17:02 Uhr

Historischer Erfolg in Turin: Der Frankfurter Tim Pütz und Kevin Krawietz haben als erstes deutsches Tennis-Doppel die ATP Finals gewonnen und zum Saisonabschluss für eine dicke Überraschung gesorgt. Das deutsche Davis-Cup-Duo setzte sich am Sonntag im dramatischen Endspiel von Turin mit 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) gegen die Weltranglistenersten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) durch und feierte am Ende der zweiten gemeinsamen Saison den ersten ganz großen Titel.

Besonders im Tie Break des zweiten Satzes zeigte der Frankfurter Pütz eine herausragende Leistung und brachte das deutsche Duo durch gleich drei Return-Winner immer wieder in Front. Krawietz und Pütz machten durch den Erfolg in der Doppel-Weltrangliste zum Jahresabschluss einen Sprung nach oben.

Das deutsche Duo ist dazu das erste an Position acht gesetzte Doppel, das die Finals gewinnen konnte. Nach dem Triumph in Hamburg im Sommer war es für Krawietz/Pütz der zweite Titel der Saison.