Claus Weselsky geht in den Ruhestand

Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, einem Mann zum Abschied zu winken, der auch in Hessen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Heute geht Mr. Bahnstreik, GDL-Gewerkschafter Claus Weselsky, in den Ruhestand; in seiner Branche nennt sich das Abstellgleis.

Was passiert nach 16 Jahren als Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die ihren Hauptsitz übrigens in Frankfurt hat? Stehen alle Züge für eine Minute still? Pfeifen alle Zugbegleiter gleichzeitig in ihre Trillerpfeifen? Ein spontaner Gleiswechsel zur Feier des Tages? Nein. Weselsky ist in Dresden - die örtliche Landessprache beherrscht er fließend - bei der GDL-Generalversammlung. Und einen neuen Namen können Sie sich auch schon merken: Mario Reiß heißt der, der in Zukunft für die Lokführer in den Arbeitskampf ziehen könnte.