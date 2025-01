Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Frankfurt

Interview: Wie Erinnerungsarbeit gelingen kann

Am Holocaust-Gedenktag wird in diesem Jahr verstärkt darüber gesprochen, wie man die Erinnerung an die Geschichte wachhalten kann. Offenbar gelingt das bei Kindern und Jugendlichen nicht gut, wie eine Studie zuletzt zeigte. Die Forschenden stellten große Wissenlücken fest.

Sascha Feuchert vom Institut für Germanistik an der Uni Gießen beschäftigt sich vor allem mit Holocaust- und Lagerliteratur. Im Interview mit hr INFO sagte er heute Morgen, die Jugendlichen hätten am Ende ihrer Schullaufbahn zwar "ein hohes Frageinteresse, aber doch erschütternd wenig Wissen". Das lege nahe, "dass da didaktisch einiges schiefläuft". Ein Ausweg könnte seiner Ansicht nach sein, an Schulen stärker fächerübergreifend zu arbeiten. Auch im Deutschunterricht könne man beispielsweise viel machen, sagte Feuchert.

Elon Musk hatte am Wochenende auf einer AfD-Veranstaltung gesagt, es gebe in Deutschland "zu viel Fokus auf vergangene Schuld". Solche Aussagen wies Feuchert deutlich zurück. Erinnerungsarbeit "hat gar nichts mit Schuld zu tun, allenfalls mit Verantwortung", betonte der Gießener Wissenschaftler. "Und die sehe ich in der Tat auch als Pflicht in diesem Land." Es lohnt sich, das ganze Interview nachzuhören: