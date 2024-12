Festpreis-Regelung für Taxifahrten in Frankfurt

In ein Taxi einzusteigen, das ist manchmal eine Wundertüte: Welcher Betrag steht am Ende der Fahrt auf dem Taxameter - jener gnadenlosen Erfindung, auf der man sein Geld sekündlich schwinden sieht?

Aber mit dem Taxi fahren wird in Frankfurt planbarer und damit vielleicht sogar günstiger. Ab heute gilt: Wer sein Taxi per Smartphone-App oder Telefon bucht, bekommt einen Festpreis genannt. Bislang machen das andere Anbieter wie Uber oder Bolt schon so - jetzt muss die Taxi-Branche nachziehen, denn der Magistrat der Stadt hatte das beschlossen.

Für den Fahrgast ist es keine Pflicht: Wer weiterhin das Taxameter hochklettern sehen möchte, der darf es auch. Die Regelung gilt allerdings nur bei vorheriger Buchung. Wer (wie im Film) ein Taxi vom Straßenrand herwinkt, der fährt so wie es der Taxifahrer möchte. Das Festpreisgebiet ist aber weit größer als Frankfurt: Es grenzt im Norden an Friedberg (Wetterau), im Osten an Hanau (Main-Kinzig), im Süden an den Riedstädter Stadtteilen Goddelau und Erfelden (Groß-Gerau) und im Westen an Wiesbaden.