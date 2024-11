Hilfstransport aus Frankfurt fährt nach Valencia

Die Organisation Luftfahrt ohne Grenzen in Frankfurt startet heute mit einem Lkw voller Hilfsgüter in das Überschwemmungsgebiet in Spanien rund um Valencia. Der Laster soll im Laufe des Vormittags losfahren und am Montag vor Ort zu sein. An Bord befinden sich Generatoren, Trinkwasser, Kindernahrung, Zwieback und Hygieneartikel.

Luftfahrt ohne Grenzen arbeitet mit Partnerorganisationen in Spanien zusammen. Die Hilfsgüter sollen zunächst in einem Lager untergebracht werden, damit sie im noch andauernden Regen nicht gleich nass werden. Dann sollen sie aber zügig an die Menschen im Überschwemmungsgebiet verteilt werden. Gleichzeitig wollen sich die Helfenden aus Hessen umschauen, was noch an Gütern gebraucht wird, um gegebenenfalls weitere Hilfslieferungen zu organisieren.