Weitere ICE-Verbindung von Frankfurt nach Paris

Ab heute gibt es eine zusätzliche Direktverbindung von Frankfurt nach Paris. Neu ist außerdem, dass man mit dem ICE nun von Berlin ohne umzusteigen bis nach Paris fahren kann, der Zug hält auf der Strecke in Frankfurt-Süd. Die Premierenfahrt soll um 12.02 Uhr am Berliner Hauptbahnhof starten, natürlich mit viel Trara. Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos), die erst am Samstag gemeinsam die Riedbahn feierlich freigaben, wollen dem ICE am Gleis winken. Dann geht's also über Frankfurt bis in die französische Hauptstadt, wo der Zug um 19.55 Uhr im Gare de l'Est eintreffen sollen.