Frankfurt setzt auf Nebelduschen gegen die Hitze

Wenn die Sonne knallt - wie an diesem Wochenende - verwandeln sich Plätze in Städten schnell in Bratpfannen. So wie in der Frankfurter Innenstadt. Viel Beton und Asphalt, dazu wenig Bäume, die Schatten spenden. Die Stadt will aber bald für Abkühlung sorgen, und zwar mit sogenannten Nebelduschen. Die Duschköpfe versprühen zerstäubtes Wasser, die winzigen Tröpfchen verdunsten, und das lässt die Temperatur um mehrere Grad sinken – allerdings nur im besprühten Bereich.

Kinder erfrischen sich an Nebelduschen in Paris Bild © Imago Images

Solche Duschen gibt es schon in Wien und Paris, auch in Emmendingen in Baden-Württemberg wurde damit experimentiert. Ob die Duschen auch für Frankfurt sinnvoll sein könnten, sollte die Stadtregierung prüfen, und die Antwort lautet: Ja. Das hat das zuständige Umweltdezernat dem hr mitgeteilt. Die Stadt hat deshalb 500.000 Euro dafür in den Nachtragshaushalt eingestellt, der gerade beraten wird. Wo genau die Frankfurter benebelt werden sollen und ab wann, will die Stadt in den kommenden Wochen mitteilen.