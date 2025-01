Guten Morgen!

Guten Morgen an diesem Montag, den 20. Januar. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und konnten das frisch-kalte, aber schöne Wetter irgendwo zwischen Dillenburg (Lahn-Dill) und Wächtersbach (Main-Kinzig), zwischen Hofgeismar (Kassel) und Heppenheim (Bergstraße) verbringen.

Aber jedes Wochenende ist nur deshalb so besonders, weil es halt irgendwann mal vorbei ist. Starten wir also in diese neue Woche - im besten Fall gemeinsam mit diesem Morgenticker. Ich habe bis 10 Uhr noch alles mit im Gepäck, was in Hessen am Wochenende so passiert ist und was heute ansteht. Wichtig: Dieser Ticker ist keine Einbahnstraße - sollten Sie also Anmerkungen, Hinweise oder einfach nur was anderes loswerden wollen, schreiben Sie mir gerne … oder schicken mir Ihr schönstes Wochenendfoto?