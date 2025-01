Zweimal Feuer in Lagerhalle bei Lollar

Am Wochenende hat es in einer Halle in Lollar (Gießen) gleich zweimal gebrannt - erst am Freitag (hier konnte es die Feuerwehr schnell löschen) dann nochmal am Samstag (da war es ein Großbrand). Verletzt wurde niemand. Weil sich außer Maschinen auch Dünger in der Halle befand, wurde die Untere Wasserbehörde verständigt.

Die Halle ist einsturzgefährdet. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell auf etwa zwei Millionen Euro, wie sie mitteilte. Der Landwirt, dem die Halle gehört, ist heute Morgen noch immer aufgewühlt. "Das Herzstück unseres Betriebes ist zerstört worden", sagte er dem hr. "Wir verwenden alle Kraft darauf, dass es weiter geht."