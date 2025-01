Bänderriss nach Wildschwein-Schiss

Verzeihen Sie mir die Überschrift - sie ergibt aber Sinn, wenn Sie die Meldung gelesen haben. Doch dafür verlassen wir unser Bundesland für eine wundervoll-skurrile Begebenheit, die laut Polizei einer Hessin passiert ist. Die 24 Jahre alte Frau - woher sie genau kommt, weiß ich leider nicht - wollte von Montag auf Dienstag im Rheinbrohler Wald nördlich von Koblenz (Rheinland-Pfalz) in einer Hängematte im Wald übernachten. So jemand ist mir ja grundsympathisch. Es gibt nichts schöneres als eine Nacht in einer Hängematte - auch im Winter.*

Aber so kühl-beschwingt sie da nun lag, sei sie von einer Rotte Wildschweinen umringt worden. Die Tiere haben ihr ordentlich Angst eingejagt - so viel, dass die Frau die Polizei um Hilfe rief. Die rückte mitsamt einem Jäger mitten in der Nacht aus, wie es in der Mitteilung hieß. Die Wildschweine wollten offenbar aber nicht zu Salami verarbeitet werden und seien beim Eintreffen schon weg gewesen. Beim Rauslaufen aus dem Wald hatte sich die Frau dann noch einen Bänderriss zugezogen.

*Es handelt sich hier um die absolut subjektive, möglicherweise auch latent-irre Meinung des Autors. :-)