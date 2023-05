Messerangriff auf 14-Jährigen in Offenbach

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Offenbach am Montagvormittag in einem Einkaufszentrum mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag ist der 14-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr. Ein anderer Jugendlicher wird verdächtigt, Ermittlungen laufen.