Am Bahnhof in Ranstadt (Wetterau) haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag versucht, einen Fahrscheinautomaten aufzubrechen.

Reisende hatten den erheblich beschädigten Automaten der Bundespolizei gemeldet, wie diese am Montag mitteilte. Es wurden Spuren gesichert. Nach Angaben der Beamten entstand an dem Automaten ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Zeugen werden gesucht.