Hessischer Innenminister fordert mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden

Mit Hinweis auf die verschärfte Sicherheitslage in Deutschland hat Innenminister Poseck (CDU) strengere Gesetze bei der Inneren Sicherheit gefordert.

Veröffentlicht am 26.07.24 um 17:00 Uhr

"Die Sicherheitsbehörden dürften nicht abgehängt werden", sagte er nach einem Treffen mit den hessischen Spitzen von Polizei und Verfassungsschutz in Wiesbaden. Für eine effektive Abwehr neuer Bedrohungen müssten rechtliche Grundlagen geschaffen werden, um mit dem technologischen Fortschritt mitzuhalten. Polizei in Bund und Ländern sollten Instrumente an die Hand bekommen, um Daten effektiver auswerten zu können.