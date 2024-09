35-Jähriger durch Polizeischuss in Oberaula verletzt

Ein 35-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Oberaula (Schwalm-Eder) durch einen gezielten Schuss eines Polizisten am Bein verletzt worden.

Veröffentlicht am 15.09.24 um 10:21 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut einer Mitteilung war es auf einer Kirmes zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Nachdem die Polizei einschritt, seien die Beamten "massiv körperlich und mit Gegenständen" attackiert worden. Zur Abwehr des Angriffs gab ein Polizist einen gezielten Schuss ab. Der getroffene Mann aus Eschwege kam ins Krankenhaus. Die Polizisten blieben unverletzt, die Ermittlungen dauern an.