Radfahrerin bei Unfall in Wehretal (Werra-Meißner) verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch im Ortsteil Reichensachsen von einem Autofahrer mit seinem Wagen angefahren worden.

Veröffentlicht am 03.04.25 um 10:51 Uhr

Die 39-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Autofahrer wollte demnach von einem Parkplatz auf die Landstraße abbiegen und hielt kurz an. Die Radfahrerin nahm den Angaben zufol- ge an, er würde sie vorbeilassen.