Im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Dabei kam der Pilot ums Lebe. Einsatzkräfte bergen derzeit das Flugzeug an der Unglücksstelle in Aarbergen.

Polizei-Absperrung (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Das Kleinflugzeug war am Samstag gegen 14.20 Uhr bei Aarbergen (Rheingau-Taunus) in den Wald gestürzt. Der Pilot überlebte den Absturz nicht. Weitere Insassen waren nicht in dem einmotorigen Flugzeug.

Der Absturz ereignete sich kurz nach dem Start auf dem Segelflugplatz im Ortsteil Michelbach. Zeugen hätten einen lauten Schlag gehört, danach sei die Maschine im Wald verschwunden, berichtete der Feuerwehr-Sprecher dem hr.

Absturzstelle in Aarbergen: Ersthelfer im Einsatz

Ersthelfer hatten versucht, den Piloten zu reanimieren. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Polizei sperrte die Absturzstelle ab und setzte einen Hubschrauber ein. Die Bergung des Flugzeugs dauert derzeit noch an. Beim Absturz war Kraftstoff ausgetreten, daher ist auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.