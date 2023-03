Ab Sonntag den 19. März 2023 kann man im Museum-Sinclair-Haus in Bad Homburg Wolken bestaunen. Aber ganz so simpel ist es „Von der Malerei bis zur Cloud Art“ nicht, wie unser „allewetter!“-Arne Pollmann zeigt. Wir ziehen Bilanz zur Halbzeit des März in Sachen Niederschlag, Temperatur und Sonne. Zudem: Wie viel Sonnenschein gibt es in den kommenden zwei Tagen? Tiefgreifender wird es dann in unserem Gastgespräch: „Wie umgehen mit Dürre und Klimawandel?“ - Unter diesem Titel diskutierten Wissenschaftler und Katastrophenschützer in den vergangenen Tagen miteinander im Klimahaus Bremerhaven. Annika Brieber hat für uns einige Erkenntnisse und Ergebnisse. Moderation: Tim Frühling