Morgen ziehen Kaltfronten über das Land hinweg und bringen kühlere Temperaturen sowie teils auch Schnee mit sich. Die vergangenen milderen Tage hatten bereits Lust auf den Frühling gemacht. Die ersten Frühlingsboten zeigen sich in der Natur. So auch in Kefenrod im Wetteraukreis, hier hat die Kräutersaison begonnen. Unser „alle wetter!“- Reporter Robert Hübner ist heute gemeinsam mit Tanja Weingärtner auf Kräutersuche gegangen. Was es aktuell zu finden gibt und wie es sich weiterverarbeiten lässt, das erfahren Sie ab 19:15 Uhr im hr-fernsehen. Weitere Themen der Sendung: Niederschlag bis Sonntag, Schneefallgrenze und Abkühlung auf Normalniveau.