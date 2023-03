Ein 88-jähriger Autofahrer ist am Freitag mit seinem Wagen in die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts in in Helsa (Kassel) gefahren.

Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht, wie die Polizei mitteilte. Wegen eines Fahrfehlers sei er beim Einparken vorwärts in die Scheibe gefahren. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Geschäft. Schadenshöhe: 100.000 Euro.