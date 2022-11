Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden.

Der 81-Jährige wurde nach dem Unfall am Freitag mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und einer Hüftverletzung per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte eine 63-jährige Autofahrerin den vor ihr fahrenden Radler nicht gesehen, weil sie von der Sonne geblendet worden sei. Durch die Kollision wurde der Mann erst auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und schlug anschließend auf der Straße auf. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Sowohl das Auto, als auch das Fahrrad wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.