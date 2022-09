Biker bei Kollision an Kreuzung schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad an einer Kreuzung in Lahntal (Marburg-Biedenkopf) sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden.

Der 29-jährige Motorradfahrer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die 53-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 53-Jährige nach links auf die Bundesstraße 62 abbiegen wollen und dabei den Motorradfahrer nicht gesehen. Den genauen Unfallhergang soll ein Sachverständiger rekonstruieren, die Polizei sucht Zeugen.